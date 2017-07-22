В Мосуле в ходе спецопераций против боевиков ИГ задержаны граждане РФ

В ходе спецопераций, нацеленных на разрушение ячеек боевиков «Исламского государства», которые проходили в иракском Мосуле, силовики задержали 26 иностранных граждан. Среди них есть граждане Российской Федерации. Формулировка причины задержания – причастность к деятельности террористической группировки ИГ. Сообщается, что среди задержанных по этой статье иностранцев – двое мужчин, восемь несовершеннолетних, 16 женщин. По состоянию на данный момент все они перевезены в столицу Ирака Багдад.



При этом источники сообщают, что некоторые задержанные прибыли в Республику Ирак из Чечни, РФ. В частности, женщины, которых задержали за связи с террористами, родом из России, Сирии, Ирана, ФРГ, Франции и Бельгии. Они приехали в Ирак ради своих мужчин, которые влились в ряды боевиков международной террористической организации. Женщины служили в службе безопасности, которая была сформирована «Исламским государством».

Текст: Е. Скобелева