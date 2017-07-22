В Мосуле в ходе спецопераций против боевиков ИГ задержаны граждане РФ
В ходе операций против ИГ в Мосуле, который до недавнего времени был оплотом террористов, были задержаны 26 иностранцев, среди них есть россияне.
В ходе спецопераций, нацеленных на разрушение ячеек боевиков
«Исламского государства», которые проходили в иракском Мосуле, силовики
задержали 26 иностранных граждан. Среди них есть граждане Российской Федерации.
Формулировка причины задержания – причастность к деятельности террористической
группировки ИГ. Сообщается, что среди задержанных по этой статье иностранцев –
двое мужчин, восемь несовершеннолетних, 16 женщин. По состоянию на данный
момент все они перевезены в столицу Ирака Багдад.
При этом источники сообщают, что некоторые задержанные прибыли в Республику Ирак из Чечни, РФ. В частности, женщины, которых задержали за связи с террористами, родом из России, Сирии, Ирана, ФРГ, Франции и Бельгии. Они приехали в Ирак ради своих мужчин, которые влились в ряды боевиков международной террористической организации. Женщины служили в службе безопасности, которая была сформирована «Исламским государством».
Текст: Е. Скобелева