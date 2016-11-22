В cтранах Центральной Америки объявили тревогу по причине приближения шторма "Отто"
22.11.2016 11:59 / Происшествия / Прочли: 80 человек
Что касается скорости ветра в пределах шторма, она составила порядка 22 м/с.
Средний ("желтый") уровень тревоги объявили во многих регионах Панамы, Никарагуа, Коста-Рики. Причина - приближение тропического шторма "Отто".
Известно, что циклон сформировался над юго-западной частью Карибского моря. В настоящий момент он приближается к территории этих центральноамериканских республик.
Приближение шторма "Отто" прокомментировали в американском Национальном центре наблюдения за ураганами. Здесь сообщили, что скорость ветра в пределах шторма составила порядка 22 м/с.
Специалисты считают, что в ближайшие 48 или 72 часа "Отто" наберет силу урагана первой (из пяти) категории. Речь идет о шкале Саффира - Симпсона.
Власти обратились к местному населению, чтобы люди соблюдали повышенные меры предосторожности. Было бы также хорошо, чтобы они следили за оповещениями из официальных источников.
Напомним, что в начале прошлого месяца на Кубу, Гаити и юго-восточные штаты США обрушился ураган "Мэттью". Он стал наиболее мощным в Атлантике, начиная с 2007 года. Кстати, в Республике Гаити удар стихии унес жизни сразу нескольких сотен человек. Общий размер ущерба согласно оценки многих международных организаций, составил приблизительно $1,9 млрд.
Текст:
Сокот Т. Н.
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Источник: LadyVenus.ru
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