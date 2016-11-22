В cтранах Центральной Америки объявили тревогу по причине приближения шторма "Отто"

Средний ("желтый") уровень тревоги объявили во многих регионах Панамы, Никарагуа, Коста-Рики. Причина - приближение тропического шторма "Отто".







Известно, что циклон сформировался над юго-западной частью Карибского моря. В настоящий момент он приближается к территории этих центральноамериканских республик.





Приближение шторма "Отто" прокомментировали в американском Национальном центре наблюдения за ураганами. Здесь сообщили, что скорость ветра в пределах шторма составила порядка 22 м/с.





Специалисты считают, что в ближайшие 48 или 72 часа "Отто" наберет силу урагана первой (из пяти) категории. Речь идет о шкале Саффира - Симпсона.





Власти обратились к местному населению, чтобы люди соблюдали повышенные меры предосторожности. Было бы также хорошо, чтобы они следили за оповещениями из официальных источников.





Напомним, что в начале прошлого месяца на Кубу, Гаити и юго-восточные штаты США обрушился ураган "Мэттью". Он стал наиболее мощным в Атлантике, начиная с 2007 года. Кстати, в Республике Гаити удар стихии унес жизни сразу нескольких сотен человек. Общий размер ущерба согласно оценки многих международных организаций, составил приблизительно $1,9 млрд.





Текст:

Сокот Т. Н.



