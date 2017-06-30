Выбор керамической плитки: несколько практических советов
30.06.2017 11:53 / Общество / Прочли: 238 человек
На сегодняшний день подбор плитки по размеру, производителю, стилю, фактуре и расцветке поистине бесконечен.
Можно легко растеряться от разнообразия вставок, форм, бордюров, панно, декоров, из которых в дальнейшем создается уникальный интерьер. Поэтому давайте рассмотрим наиболее практичные рекомендации по выбору керамической плитки.
Определитесь с размерами
Специалисты рекомендуют приобретать большую плитку только для огромных помещений, а мелкая плитка пригодится для отделки ванной комнаты.
Учтите влажность
Для такого рода помещений, как кухня или ванная необходимо подбирать только низкопористые и влагоустойчивые изделия. Подобная плитка не даст возможности развиться грибку и черной плесени в ванной комнате. Температура и влажность на кухне сильно изменяются на протяжении дня, поэтому керамическая плитка просто обязана быть устойчивой к их перепадам.
Выбирайте пол правильно
Для пола в гостиной или прихожей с интенсивными нагрузками покупайте плитку с повышенной стойкостью к истиранию. Для кухни и ванной этот параметр не столь важен, здесь играют огромную роль свойства противоскольжения — это обязательное условие безопасности в таких помещениях.
Глянцевая или матовая?
Глянцевые изделия отлично подходят для отделки стен в маленьких помещениях, поскольку зрительно делают их шире. У матовой плитки иное преимущество: на ней менее заметны царапины, потеки или загрязнения. На сайте Кредит Керамика можно найти любые варианты итальянской плитки под Ваши нужды, и глянцевую, и матовую, и влагоустойчивую, и для кухни.
Определитесь с цветом
Чаще всего профессионалы рекомендуют выбирать спокойные светлые тона. Яркие, насыщенные цвета можно использовать для сочетания светлой плитки с яркой. Для небольшой ванной комнаты желательно использовать мелкую плитку нежных тонов. Также неплохо расширяет помещение плитка-мозаика.
Определитесь со стилем
Для начала необходимо отправиться в магазин, где собраны все стили: пэчворк и арт-деко, восточный и античный, буазери и барокко. Узнать, что вам больше по душе и сложить в голове свой собственный неповторимый стиль.
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Источник: LadyVenus.ru
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