Выбор керамической плитки: несколько практических советов

Можно легко растеряться от разнообразия вставок, форм, бордюров, панно, декоров, из которых в дальнейшем создается уникальный интерьер. Поэтому давайте рассмотрим наиболее практичные рекомендации по выбору керамической плитки.





Определитесь с размерами





Специалисты рекомендуют приобретать большую плитку только для огромных помещений, а мелкая плитка пригодится для отделки ванной комнаты.





Учтите влажность





Для такого рода помещений, как кухня или ванная необходимо подбирать только низкопористые и влагоустойчивые изделия. Подобная плитка не даст возможности развиться грибку и черной плесени в ванной комнате. Температура и влажность на кухне сильно изменяются на протяжении дня, поэтому керамическая плитка просто обязана быть устойчивой к их перепадам.





Выбирайте пол правильно





Для пола в гостиной или прихожей с интенсивными нагрузками покупайте плитку с повышенной стойкостью к истиранию. Для кухни и ванной этот параметр не столь важен, здесь играют огромную роль свойства противоскольжения — это обязательное условие безопасности в таких помещениях.





Глянцевая или матовая?





Глянцевые изделия отлично подходят для отделки стен в маленьких помещениях, поскольку зрительно делают их шире. У матовой плитки иное преимущество: на ней менее заметны царапины, потеки или загрязнения. На сайте Кредит Керамика можно найти любые варианты итальянской плитки под Ваши нужды, и глянцевую, и матовую, и влагоустойчивую, и для кухни.





Определитесь с цветом





Чаще всего профессионалы рекомендуют выбирать спокойные светлые тона. Яркие, насыщенные цвета можно использовать для сочетания светлой плитки с яркой. Для небольшой ванной комнаты желательно использовать мелкую плитку нежных тонов. Также неплохо расширяет помещение плитка-мозаика.

Определитесь со стилем





Для начала необходимо отправиться в магазин, где собраны все стили: пэчворк и арт-деко, восточный и античный, буазери и барокко. Узнать, что вам больше по душе и сложить в голове свой собственный неповторимый стиль.