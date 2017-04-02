В Атлантическом океане пропало южнокорейское грузовое судно
02.04.2017 07:32 / Происшествия / Прочли: 258 человек
Известно, что последний раз экипаж сухогруза выходил на связь два дня назад -в пятницу. С судна получен сигнал бедствия. Дальше с этим кораблем пропала связь.
О южнокорейском сухогрузе, на борту которого находятся 24 человека, в том числе 16 филиппинцев, известно, что он пропал в южной части Атлантического океана. Корабль принадлежит компании Polaris Shipping. Судно покинуло бразильский порт 26 марта и должно сейчас находиться в районе Уругвая.
Напомним, на связь экипаж последний раз выходил вечером в пятницу. Компания Polaris Shipping, которой принадлежит корабль, получила сигнал бедствия. Дальше с этим судном пропала связь.
Происшествие прокомментировало МИД Республики Корея. Его представители связались с береговой охраной страны через посольство в Уругвае и уведомили о происшествии.
В настоящий момент ведутся поиски пропавшего судна. В них принимают участие коммерческие суда, которые находятся в этой части Атлантического океана.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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