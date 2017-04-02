В Атлантическом океане пропало южнокорейское грузовое судно

О южнокорейском сухогрузе, на борту которого находятся 24 человека, в том числе 16 филиппинцев, известно, что он пропал в южной части Атлантического океана. Корабль принадлежит компании Polaris Shipping. Судно покинуло бразильский порт 26 марта и должно сейчас находиться в районе Уругвая.







Напомним, на связь экипаж последний раз выходил вечером в пятницу. Компания Polaris Shipping, которой принадлежит корабль, получила сигнал бедствия. Дальше с этим судном пропала связь.





Происшествие прокомментировало МИД Республики Корея. Его представители связались с береговой охраной страны через посольство в Уругвае и уведомили о происшествии.





В настоящий момент ведутся поиски пропавшего судна. В них принимают участие коммерческие суда, которые находятся в этой части Атлантического океана.





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Т. Сокот



