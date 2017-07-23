Турция после землетрясения эвакуировала людей с острова Кос
23.07.2017 19:25 / Происшествия / Прочли: 543 человек
Речь идет о 200 граждан. Ситуацию на острове контролируют греческие власти. Это сообщение принадлежит официальному представителю правительства страны Димитрису Тзанакопулос.
Еще вчера турецкие власти направили на греческий остров Кос, который пострадал от землетрясения, судно с целью эвакуации более 200 своих граждан. Это сообщение принадлежит пресс-службе МИД республики.
Представители МИД сообщили о том, что "мы продолжаем работу по эвакуации с Коса более 200 наших граждан. Из-за повреждений зданий таможни и порта на острове местные власти не принимают суда из Бодрума или регионов Греции. Но был согласован рейс частного судна на расположенную неподалеку пристань".
Судно должно забрать часть турок и доставит их в Бодрум. Дальше запланирован второй рейс на Кос.
Дипломаты подтвердили, что в результате землетрясения погиб гражданин Турции. Сообщение ведомства носит следующий характер: - "К сожалению, один гражданин республики погиб. Еще один получил тяжелые травмы и направлен (на лечение) в Афины, другой находится в больнице с переломом ноги. Он выразил желание вернуться на родину".
Греческие власти контролируют ситуацию на острове. Выступил в эфире общественного телевидения ЕРТ официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос. Он сообщил, что пострадавший от землетрясения остров находится под полным контролем властей.
Тзанакопулос. сказал, что "на данный момент ситуация на острове Кос находится под полным контролем. Несмотря на то, что землетрясение было сильным, вся инфраструктура сохранилась, нет большого ущерба зданиям, дороги находятся в хорошем состоянии".
Кстати, аэропорт на острове функционировал вчера в штатном режиме. Тзанакопулос отметил, что "во второй половине дня на Кос прибудет группа портовых специалистов, чтобы оценить ситуацию в морской гавани острова, принявшей основной удар стихии. Они решат, как быстро мы сможем вновь открыть порт".
Напомним, что представителями турецкой геологической станции Кандилли зарегистрировали в пятницу ночью толчки, магнитуда которых составила 6,3. Согласно данным Геологической службы США их магнитуда выше - 6,7. Что касается эпицентра землетрясения, он расположился в 10 км от Бодрума и в пределах 16 км от греческого острова Кос. Очаг землетрясение залег на глубине 10 км. Позже специалисты зарегистрировали не менее семи афтершоков магнитудой от 4,0 до 4,7.
Что касается российских туристов, в генконсульстве РФ в Анталье и Ростуризме, сообщили, что их нет в числе пострадавших. В Греции ранены более 120 человек. На острове Кос погибли двое человек: подданный Швеции и гражданин Турции.
В результате землетрясения во многих домах появились трещины, оказались разбиты окна. Некоторые туристы ночевали на пляже.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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