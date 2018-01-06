Торгуется нефть марки Brent: предлагают 68 долларов за баррель

Таким образом, стоимость нефти марки Brent увеличилась на 2,1%, всего составив 68,01 долларов за баррель.



Напомним, что в последний раз стоимость данной марки нефти достигла этой от метки три года тому назад - 13 мая 2015 года.





Обратим внимание на то, что повышение стоимости эксперты связывают с многочисленными протестными акциями в Иране. Напомним, что они начались в разных городах страны несколько дней тому назад - 28 декабря. Дело в том, что участники митингов недовольны ростом цен.





Текст: Т. Сокот



