Корейский военный самолет по ошибке сбросил бомбы в Японское море

Инцидент произошел во время совершения обычного рейда по местности. В военно-морских силах страны заверили, что гражданские лица и окружающая среда не пострадали.



Как сообщили военные, один из членов экипажа случайно нажал кнопку экстренного сброса вооружения. Это произошло около 6 часов утра в 30-ти милях к востоку от японского уезда Янъян. В этом районе было одно рыболовецкое судно, которое не попало в зону непроизвольной бомбардировки.

В вооруженных силах Южной Кореи подчеркнули, что сброшенные бомбы и ракеты не были заряжены боевыми элементами. Для извлечения вооружения из воды к месту падения направлены минный тральщик и спасательное судно.

Текст: Е. Скобелева