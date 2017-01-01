Корейский военный самолет по ошибке сбросил бомбы в Японское море
Самолет морской разведки Южной Кореи в воскресенье сбросил три противокорабельные ракеты "Гарпун", торпеду и несколько глубинных бомб в Японское море.
Инцидент произошел во время совершения обычного рейда по
местности. В военно-морских силах страны заверили, что гражданские лица и
окружающая среда не пострадали.
Как сообщили военные, один из членов экипажа случайно
нажал кнопку экстренного сброса вооружения. Это произошло около 6 часов утра в 30-ти
милях к востоку от японского уезда Янъян. В этом районе было одно рыболовецкое
судно, которое не попало в зону непроизвольной бомбардировки.
В вооруженных силах Южной Кореи подчеркнули, что сброшенные бомбы и ракеты не были заряжены боевыми элементами. Для извлечения вооружения из воды к месту падения направлены минный тральщик и спасательное судно.
Текст: Е. Скобелева