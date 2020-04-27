В США назвали тройку наиболее могущественных стран

Этот вывод принадлежит специалистам, учитывая данные о ВВП, количество населения государства и показатель ВВП на душу населения.



Также эти страны довольно часто появлялись в новостных заголовках. Они оказывают большое влияние на мировую политику, формируя "глобальные экономические модели".

Дальше за ними в списке значатся Франция, Япония, а также Израиль. Также в ее составе Саудовская Аравия и Южная Корея.

Ситуацию прокомментировал член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов. Он говорит, что вхождение РФ в тройку наиболее могущественных стран мира вполне естественно. Он подчеркнул, что без РФ невозможно решить ни один вопрос в современном мире.

Текст: Т. Сокот



