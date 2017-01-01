Шоу-бизнес В мире Наука Музыка Кино Спорт Автомобили Общество Криминал Финансы Интернет Экономика Происшествия Политика Новости
В Китае из-за непроглядного смога отменили свыше 200 авиарейсов

Рейтинг: 0.0/5 (0 голосов)

В Китае из-за непроглядного смога отменили свыше 200 авиарейсов

01.01.2017 13:02 / В мире / Прочли: 123 человек

Поднебесную накрыло густой пеленой ядовитой смеси дыма, тумана и производственной пыли. В стране из-за высокого уровня загрязнения атмосферы и ухудшения видимости введен третий уровен угрозы — так называемый "оранжевый". Так, в аэропорту города Тяньзцинь, третьего по величине в КНР, по причине смога перенесено на неопределенное время 216 рейсов.

Как минимум 216 рейсов были отменены в воздушной гавани китайского Тяньцзиня из-за сильного смога, сообщили в воскресенье, 1 января, в администрации города. По состоянию на час дня по местному времени (семь утра по московскому), вылеты еще 83 самолетов задержаны. Власти настоятельно просят пассажиров заранее проверять информацию о рейсах.

С 30 декабря по 1 января в Пекине и его пригородах, а также в Тяньцзине в связи со смогом действует "оранжевый" уровень тревоги. Согласно информации сайта по мониторингу загрязнения воздуха, по данным на четыре часа вечера по местному времени (девять утра по Москве) концентрация вредных частиц PM2.5 в воздухе Пекина достигала критических 484 микрограмма на кубический метр, в Тяньцзине — 240 микрограммов на кубометр. Тем временем уровень, который считает безопасным Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), не должен превышать 25 микрограммов на кубический метр. То есть допустимые показатели в китайкой столице превышены почти в 20 (!) раз. Уму непостижимо как пекинцы выжывают в таких условиях и как вообще дышат....

По теме. Четырехуровневая система определения загрязнения воздуха была введена в Китае в 2013 году. Согласно установленным правилам, муниципальные власти объявляют "красную" тревогу, когда сильный смог длится дольше чем трое суток кряду, "оранжевую" — три дня подряд, "желтую" — два и "синюю" — один день.

Текст: Е. Скобелева

Комментарии
Ваше имя
Комментарий
Captcha

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Россия 1 ТНТ СТС ТВ Центр (ТВЦ) REN TV ОРТ (Первый Канал)
все телеканалы
Последние новости
В окрестностях Джакарты случился пожар: горит паромВ окрестностях Джакарты случился пожар: горит паром
01.01.2017 20:08 / Происшествия
Число жертв увеличилось до 23 человек. ...
В аэропорту Красноярска самолет Boeing 777 совершил аварийную посадку В аэропорту Красноярска самолет Boeing 777 совершил аварийную посадку
01.01.2017 19:33 / Происшествия
Воздушное судно выполняло рейс NH204, Франкфурт-на-Майне.  ...
Совбез ООН под Новый год принял предложенную Россией и Турцией резолюцию, касающуюся поддержки прекращения огня в СирииСовбез ООН под Новый год принял предложенную Россией и Турцией резолюцию, касающуюся поддержки прекращения огня в Сирии
01.01.2017 19:20 / В мире
Совет Безопасности ООН принял резолюцию России по Сирии. Она касается поддержки прекращения огня в Сирии. ...
Толпу людей в Хельсинки протаранил автомобильТолпу людей в Хельсинки протаранил автомобиль
01.01.2017 19:00 / Происшествия
Семь человек травмированы оказались в результате аварии в Хельсинки. Здесь автомобиль протаранил толпу людей.&...
Происшествие в США: пропал самолет Cessna 172, на борту которого находились три человекаПроисшествие в США: пропал самолет Cessna 172, на борту которого находились три человека
01.01.2017 18:44 / Происшествия
Речь идет самолете Cessna 172, который покинул аэропорт Молокаи и направлялся в Гонолулу....
В канун Нового года самый пожилой землянин отметил 146-й день рожденияВ канун Нового года самый пожилой землянин отметил 146-й день рождения
01.01.2017 17:23 / В мире
Житель Индонезии Сапарман Содимеджо, который, по неофициальным данным, является старейшим жителем планеты, 31 ...
Трассу Оренбург - Орск закрыли для проезда из-за сильной метелиТрассу Оренбург - Орск закрыли для проезда из-за сильной метели
01.01.2017 16:46 / Происшествия
В ГУ МЧС по Оренбургской области на дорогах развернули три пункта обогрева....
Пожар в квартире в центре Петербурга удалось локализоватьПожар в квартире в центре Петербурга удалось локализовать
01.01.2017 14:45 / Происшествия
В результате случившегося эвакуированы были сразу восемь человек. Какие-либо сведения о пострадавших на данный...
Певица Мэрайя Кэри опозорилась на главном новогоднем шоу Нью-ЙоркаПевица Мэрайя Кэри опозорилась на главном новогоднем шоу Нью-Йорка
01.01.2017 13:48 / Шоу-бизнес
Она не смогла попасть в фонограмму, звучавшую в наушнике. Артистка перестала подпевать и даже опустила микрофо...
Зарегистрировать недвижимое имущество и землю станет прощеЗарегистрировать недвижимое имущество и землю станет проще
01.01.2017 13:36 / Общество
С 1 января 2017-го начинается действие федерального закона "О государственной регистрации недвижимости". Согла...

Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
 
Поиск архива
     
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар


© 2008-2016 «ЕВРОСМИ»
При цитировании материалов прямая гиперссылка на ЕВРОСМИ.RU обязательна.
О сайте | Реклама на сайте | Обратная связь
Rambler's Top100