В Китае из-за непроглядного смога отменили свыше 200 авиарейсов

Как минимум 216 рейсов были отменены в воздушной гавани китайского Тяньцзиня из-за сильного смога, сообщили в воскресенье, 1 января, в администрации города. По состоянию на час дня по местному времени (семь утра по московскому), вылеты еще 83 самолетов задержаны. Власти настоятельно просят пассажиров заранее проверять информацию о рейсах.

С 30 декабря по 1 января в Пекине и его пригородах, а также в Тяньцзине в связи со смогом действует "оранжевый" уровень тревоги. Согласно информации сайта по мониторингу загрязнения воздуха, по данным на четыре часа вечера по местному времени (девять утра по Москве) концентрация вредных частиц PM2.5 в воздухе Пекина достигала критических 484 микрограмма на кубический метр, в Тяньцзине — 240 микрограммов на кубометр. Тем временем уровень, который считает безопасным Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), не должен превышать 25 микрограммов на кубический метр. То есть допустимые показатели в китайкой столице превышены почти в 20 (!) раз. Уму непостижимо как пекинцы выжывают в таких условиях и как вообще дышат....

По теме. Четырехуровневая система определения загрязнения воздуха была введена в Китае в 2013 году. Согласно установленным правилам, муниципальные власти объявляют "красную" тревогу, когда сильный смог длится дольше чем трое суток кряду, "оранжевую" — три дня подряд, "желтую" — два и "синюю" — один день.

Текст: Е. Скобелева