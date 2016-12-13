Роналду стал четырежды обладателем "Золотого мяча"
Португальский футболист Криштиану Роналду в четвертый раз за свою карьеру стал обладателем "Золотого мяча". Этот престижный приз ежегодно вручает популярное французское спортивное издание France Football лучшему игроку. Выбирают победителя журналисты журнала, посвященного "игре миллионов".
Отметим, что для португальца этот триумф четвертый: до этого международное жюри, состоящее из спортивных журналистов со всего мира, признавало его лучшим трижды — в 2008-м, 2013-м и 2014 годах. Больше статуэток в виде позолоченной сферы лишь у аргентинца Лионеля Месси, который собрал уже пять таких наград.
Роналду отметили в четвертый раз абсолютно заслуженно. Талантливый игрок, выступающий с 2009 года за испанский клуб "Реал Мадрид", в 2016-м стал рекордсменом Лиги чемпионов. Более того, форвард, которого окрестили "совершенным игроком", привел сборную родной Португалии к первому в ее истории титулу чемпиона Европы.
В этом году нападающему аргентинской "Барселоны" и лучшему бомбардиру в истории сборной Аргентины Лионелю Месси досталось лишь второе место. Третьим финишировал форвард мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризман, который со своей командой показал просто неподражаемую игру на домашнем Евро.
Текст: Е. Скобелева