Роналду стал четырежды обладателем "Золотого мяча"

Отметим, что для португальца этот триумф четвертый: до этого международное жюри, состоящее из спортивных журналистов со всего мира, признавало его лучшим трижды — в 2008-м, 2013-м и 2014 годах. Больше статуэток в виде позолоченной сферы лишь у аргентинца Лионеля Месси, который собрал уже пять таких наград.

Роналду отметили в четвертый раз абсолютно заслуженно. Талантливый игрок, выступающий с 2009 года за испанский клуб "Реал Мадрид", в 2016-м стал рекордсменом Лиги чемпионов. Более того, форвард, которого окрестили "совершенным игроком", привел сборную родной Португалии к первому в ее истории титулу чемпиона Европы.

В этом году нападающему аргентинской "Барселоны" и лучшему бомбардиру в истории сборной Аргентины Лионелю Месси досталось лишь второе место. Третьим финишировал форвард мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризман, который со своей командой показал просто неподражаемую игру на домашнем Евро.

Текст: Е. Скобелева