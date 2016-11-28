План расстановки мебели в малогабаритной комнате и ее перевозка
28.11.2016 16:43 / Общество / Прочли: 104 человек
Вопрос о том, как расположить предметы мебели в комнате, которая не может похвастаться большой площадью, не является праздным.
Большинство наших граждан по-прежнему проживают в малогабаритных квартирах советских времен. Однако это не означает отсутствие возможности комфортного размещения необходимой мебели. Если грамотно спланировать ее расстановку, то фактор маленькой комнаты будет исключен.
Приступать к мебельной расстановке следует с создания схематичного плана помещения, на котором обязательно надо отразить места расположения электрических розеток, телефонных и телевизионных кабелей, иных коммуникаций. Ведь если Вы заказали перевозку мебели с разборкой мебели и дальнейшей сборкой и расстановкой на новом месте, то все пройдет гораздо быстрее, если у Вас уже будет готовый план и не будет неожиданностей в виде отсутствия розетки питания и интернета возле телевизора или торчащей розетки на месте шкафа.
Важное значение для планировки имеет то, с какой целью будет использоваться конкретное помещение: кабинет, гостиная, спальня или комната для детей. В зависимости от назначения комнаты, составляется перечень обязательных предметов мебели, которые должны будут ее обставлять.
Определившись с перечнем мебели, надо решить вопрос относительно размеров каждого предмета в отдельности. Значение имеют только параметры площади, высота мебели на данном этапе не учитывается. В соответствии с масштабом схемы помещения, начертите на бумаге контуры предполагаемых предметов мебели и вырежьте их. Размещайте полученные бумажные фигуры на схеме комнаты с учетом ее конструктивных особенностей: расположение оконных и дверных проемов. Таким образом, вы получаете наглядное представление о том, каким образом можно произвести меблировку малогабаритной комнаты. При необходимости можно уменьшить размеры отдельных предметов мебели, урезав площадь соответствующих им фигур.
Закрепите схематично понравившиеся вам варианты, обрисовав контуры мебели на плане. Создав таким образом несколько планов (обычно достаточно двух или трех), не затруднит сделать выбор в пользу наиболее приемлемого плана меблировки. Остается только приобрести или заказать мебель подходящих размеров.
Статья написана с использованием материалов http://atlas-alex.ru.
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Источник: LadyVenus.ru
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