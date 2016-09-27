Современные женщины все чаще отдают предпочтение бижутерии, о которой положительно отзывалась Коко Шанель.

Какие серьги сейчас в моде?

1) Во-первых, массивные украшения больших размеров. Они неизменно привлекают внимание яркими деталями, обилием камней, глубокими, насыщенными цветами или необычной формой. Подобная бижутерия хороша не только для вечернего выхода, но и для создания повседневных образов. Можно также использовать не бижутерию, а настоящие серьги с камнем , например, с аметистом или жемчугом, или раухтопазом. Такие украшения будут беспроигрышно смотреться на любом мероприятии. Также это будет шикарный подарок для любой из Ваших женщин, будь то девушка, жена или мама.

2) Во-вторых, на пике популярности находятся серьги-люстры, которые называют также «шандельерами». Вот уже несколько сезонов этот вид украшений востребован среди модниц со всего мира. Серьги-люстры лучше не комбинировать с яркой одеждой, а вот платья неброских цветов и шифоновые блузы отлично подойдут к роскошной, женственной бижутерии.

3) В-третьих, модницы не забывают о пусетах, которые отлично смотрятся в сочетании с деловыми костюмами и вечерними нарядами. Двойные серьги с жемчугом давно покорили сердца самых требовательных красавиц.

4) Напоследок стоит упомянуть о каффах, которые словно сошли со страниц, повествующих о сказочных эльфах. Эти серьги украшают не только мочку, но и другие части уха. Каффы были известны еще в античный период. Так, например, в Эрмитаже можно увидеть серьги, украшающие ухо львиными головами. В наши дни наиболее популярны каффы в виде крыльев, драконов и веточек с листьями.

Среди многообразия бижутерии можно растеряться, однако при выборе не следует забывать, что каждое украшение должно органично вписываться в повседневный или вечерний образ. Тогда самая обычная одежда или прическа, подчеркнутая красивой бижутерией, вызовет восхищение у окружающих!