В Японии есть жертвы паводков

По меньшей мере 11 человек оказались жертвами паводков и оползней на острове Кюсю. Напомним, что на него обрушились проливные дожди. До сих пор 14 человек числятся пропавшими без вести. Это сообщение принадлежит японским властям.







Большинство погибших - пожилые люди. В основном они проживали в горных районах префектур Фукуока и Оита. Между тем приблизительно 500 человек в этом же регионе заблокированы в своих домах. Причина - разлив рек. Во многих районах оборваны линии электропередачи. По той же причине нарушено оказалось транспортное сообщение.





Актуальны до сих пор рекомендации о необходимости покинуть дома и укрыться в специальных эвакуационных центрах для 100 тыс. жителей Кюсю.





Невзирая на то, что сегодня дождь утих, до конца недели синоптики еще прогнозируют очень сильные ливни. Лишь на протяжении последних суток в некоторых районах Фукуоки выпало более 500 мм осадков.





Несколько слов о поисково-спасательных работах и ликвидации последствий стихийного бедствия. Они продолжаются до сих пор.





Интересно заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Он на пресс-конференции сказал, что общая численность спасателей, полицейских, пожарных и бойцов Сил самообороны, которые привлекались к этим работам, увеличилась до 12 тысяч человек.





Что касается дождей на Кюсю, их принес сюда пришедший после тайфуна "Нанмадол" атмосферный фронт. Здесь они продолжаются уже несколько дней. Они вновь накрыли практически весь остров. Это касается префектуры Миядзаки, Кумамото и Кагосима. Очень сложная ситуация сложилась в Оите и в Фукуоке. Достаточно сильно пострадали небольшие поселки и деревни, которые находятся в горной местности.









Текст:

Т. Сокот



