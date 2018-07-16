Амбициозный проект превращает загрязненный сточными водами Берлинский канал в зону купания с использованием природных тростниковых зарослей

Речь идет об амбициозном проекте по превращению грязного канала в центре Берлина в городской бассейн. Сегодня канал Шпрее-это нелюбимый и мутный участок воды, который петляет вокруг задней части знаменитого музейного острова города, вдали от собора.



Он строился для облегчения заторов на реке Шпрее, сейчас закрыт для судоходства и известен на местном уровне как берег Кот-д'Азур. Его канализация сегодня часто переполняется по причине периодов сильного дождя, оставляя сам канал загрязненным и вонючим.

Поэтому общественность и обращает внимание на тот момент, что это далеко не девятнадцатый век, когда Берлин славился многочисленными местами для купания, разбросанными вдоль реки Шпрее и ее многочисленных каналов.

Сегодня оказалось сложно преобразовать канал Шпрее в чистую и безопасную зону заплывания, используя естественные камышовые кровати как систему фильтрации. Это мнение Тима Эдлера, архитектора, который уверен, что через восемь-десять лет первые пловцы смогут нырять в этом канале.

Когда господин Эдлер и его брат Ян впервые озвучили эту идею в 1990-х годах, их уволили с работы как сумасшедших. Один критик говорил, что проект был "настолько нереалистичен, что даже не нужно было говорить об этом”. Но братья не сдались, и получили 4 миллиона евро (3,5 миллиона фунтов стерлингов) от немецкого правительства и берлинских городских властей на его реализацию.

До сих пор этот проект находится в стадии тестирования, но когда его завершат, планируется открыть зону плавания длиной 900 ярдов, обрамленной грандиозной архитектурой знаменитых музеев города и недавно реконструированного городского Дворца Кайзеров.

Проблема в том, что сильный дождь перегружает стареющую канализацию Берлина. Некуда больше идти, вода течет в реку, неся с собой сточные воды.

Немецкие ученые предполагают, что могут решить эту проблему, используя лишь естественные методы очистки. Они хотят 400-метровый участок канала вверх по течению от зоны плавания преобразовать в естественную систему фильтрации, используя комбинацию тростника и гравия с целью микробиологической очистки.

Текст: Т. Сокот



