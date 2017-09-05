В Сеть «залили» видео со школы в подмосковной Ивантеевке, где ученик открыл стрельбу
Во вторник, 5 сентября, в школе города Ивантеевка Московской области произошло ЧП: один из учеников открыл стрельбу и нанес телесные повреждения учительнице.
Предварительно подорвав принесенные с собой
взрывпакеты, учащийся девятого класса по имени Михаил Певнев совершил нападения
на учительницу информатики с кухонным топориком. Вдобавок выстрелил в нее из
пневматического пистолета. Одноклассники малолетнего террориста в панике
выпрыгивали из окон классной комнаты, расположенной на втором этаже школьного
здания. Одна девочка сломала руку, еще двое ее соучеников также получили при
падении травмы.
Педагог с ранениями головы – пулевым и нанесенным топориком – доставлена в реанимацию больницы.
Причем в момент, когда подросток атаковал учителя информатики и своих однокашников, по стечению обстоятельств, в соседнем классе снимало сюжет местное телевидение. Так что на отснятом здешними телевизионщиками видеоматериале слышны на фоне звуки выстрелов.
Так что в Сети уже появились первые видеокадры с места событий, снятые местными телеканалом «Ивантеевка 24».
Об «ивантеевском террористе» известно, что парень в течении целого года находился под наблюдением психиатра.
Текст: Е. Скобелева