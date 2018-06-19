В результате сильного землетрясения в Японии случился обвал токийской биржи

К огромному сожалению это сейсмособытие унесло жизни трех человек. В числе пострадавших еще 91 человек. Также было по причине землетрясения остановлено движение железнодорожного транспорта.



А теперь несколько слов о работе токийской биржи. В общем, главный биржевой индекс страны Nikkei на открытии торгов ушел вниз. Он опустился на 189,07 пункта либо на 0,83%, опустившись до отметки 22662,68.

Текст: Т. Сокот



