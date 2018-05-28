Центр Млечного Пути окружает рой из черных дыр

Изучения сверхмассивных черных дыр много важных аспектов. Во-первых, они интересуют астрофизиков как одни из наиболее экзотических объектов во Вселенной. Во-вторых, они окружены молекулярными тучами, в которых происходят очень интересные процессы. И то и другое астрономы преимущественно изучают, наблюдая за другими галактиками.







Однако наиболее интересный феномен, связанный с эволюцией черных дыр звездной массы и их сверхмассивных коллег, мы можем наблюдать исключительно в Млечном Пути. Слишком уже сложным для этого является объект исследования. Дело в том, что во всей галактике из ее 400 миллионами звезд на сегодня открыто около шести десятков черных дыр. А в радиусе 3,75 световых лет от ядра Млечного Пути - сверхмассивной черной дыры Стрелец А*, - по оценкам исследователей, их должно быть от 10 до 20 тысяч.





Все массивные зори в нашей Галактике в определенной степени приближаются к ее ядру. Кроме того, такие зори в достаточно сжатый промежуток времени превращаются в черные дыры. Поэтому, со временем черные дыры все же приближаются за размерами к сверхмассивным черным дырам, которые существуют в центрах большинства галактик и в определенный момент поглощаются ими. Этот механизм позволяет черным дырам расти и достигать действительно громадных размеров.





Несколько слов на предмет подтверждения существования "роя". Недавно сотрудник астрофизической обсерватории Колумбийского Университета Чак Гейли сосредоточился на значительно более слабых сигналах в рентгеновском (пулюивском) диапазоне излучения. На такой длине волн излучают двойные системы из черной дыры и массивной зари, когда они находятся в покое. Для этого использовался архив данных, полученных из космического рентгеновского телескопа "Чандра". Такие сигналы являются достаточно слабыми, потому уверенно отличить за ними двойные системы с черными дырами от других источников рентгеновского излучения было непросто.





Невзирая на это, Гейли нащитал около Стрелеца А* от 300 до 500 потенциальных кандидатов в двойные системы. Это говорит о том, что в этом регионе космоса действительно может находиться несколько тысяч черных дыр, какие мы не видим. Более детальное исследование этих призрачных космических объектов станет возможным благодаря новому поколению рентгеновских телескопов. Увидеть черные дыры?





Сливаются ли черные дыры с ядром поодиночке, или образуют они перед этим черные дыры промежуточной массы (в 100-1000 масс Солнца) - вопрос остается открытым. До сих пор астрономам никогда не удавалось наблюдать громадный рой черных дыр в ядре. Аккретивные диски вокруг черных дыр почти невозможно разглядеть из расстояния в 26 тысяч световых лет.





Текст: Т. Сокот



