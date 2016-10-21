Происшествие в Коста-Рике: в овраг упал автобус

Транспортное средство рухнуло в овраг с высоты 25 метров. Оно практически вылетело с шоссе в районе города Алахуэла.







В результате падения пассажирского автобуса в овраг в Коста-Рике по меньшей мере 11 человек погибли и еще 16 человек пострадали. В СМИ представлена информация о том, что это был экскурсионный автобус. В нем ехали пенсионеры.





Пострадавших доставили в близлежащие больницы. Четверо из них находятся в критическом состоянии.





Среди пассажиров иностранные граждане отсутствуют.









Текст:

Т. Сокот



