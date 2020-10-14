Covid-19: количество случаев заболеваемости в Аргентине превысило 900000









Многие присоединились к акции протеста в Буэнос-Айресе на своих машинах.





Тысячи людей присоединились к антиправительственным протестам в Аргентине, поскольку число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличивается. Оно уже превысило 900000 человек в понедельник.





Многие аргентинцы недовольны действиями правительства в связи с кризисом и экономическими последствиями карантина, а также такими проблемами, как коррупция.





Строгая изоляция на раннем этапе пандемии означала, что сначала число заболевших росло медленно.





Однако после ослабления ограничений количество случаев резко возросло.





Текст: Т. Сокот



