Вашингтон принял решение ввести санкции против ХАМАС и "Хезболлах"

Также этот закон касается правящего в Секторе Газа движения ХАМАС. Речь идет об использовании гражданских лиц в качестве "живых щитов". Это сообщение принадлежит представителям Белого дома.



Несколько слов о санкциях. Они начнут автоматически действовать в том случае, если американская администрация сочтет, что боевиками группировок используется как гражданское население, так и инфраструктура с целью прикрыть боевые действия.

Текст: Т. Сокот



