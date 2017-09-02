Серена Уильямс родила дочь

Всемирно известная американская теннисистка Серена Уильямс накануне в первый раз стала мамой. 35-летняя теннисистка родила дочь от своего жениха Алексиса Оганяна. Об этом сообщил американским таблоидам инсайдер, входящий в близкое окружение звездной пары.



Малышка появилась на свет в День знаний, 1 сентября, в одной из элитных клиник Палм-Бич. В медицинское учреждение роженицу привезли днем раньше, 31 августа.

Напомним, о своем интересном положении спортсменка сообщила сама в социальных сетях. Правда, позднее Серена уверяла, что проболталась о беременности случайно, а вообще планов раскрывать это у нее не было. Впрочем, теннисистка в дальнейшем явно не делала секрета из своей беременности и даже на позднем сроке снялась обнаженной для глянцевого журнала.

Текст: Е. Скобелева