Глава службы госбезопасности Грузии Вахтанг Гомелаури: обнаружен тайник с оружием убитых ранее боевиков

При этом представителями правоохранительных органов был обнаружен тайник с оружием, которым имели возможность воспользоваться боевики.



Кстати, сам Гомелаури сделал заявление о том, что не готов сказать где именно и на каком участке границе случился этот переход. Дело в том, что это действительно противоречит интересам следствия.

Обратим внимание, что грузинские специалисты не сами расследуют происшествие. Им активно помогают сотрудники ФБР.

Текст: Т. Сокот



