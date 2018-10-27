Экстренные службы: ещё трёх поселениях Кубани ввели режим ЧС после мощных ливней

Это непосредственно связано с мощными проливными дождями, которые спровоцировали подъём уровня воды в реке Лаба.



О том, что ввели экстренные меры в связи со стихийным бедствием общественность проинформировали представители администрации Мостовского района.

По информации администрации, до настоящего времени реки пока не вышли из берегов, однако уровень воды в них поднялся до критически опасного уровня.

Текст: Т. Сокот



