Заканчивается летний отпуск: несколько слов о любимом россиянами морском курорте Джубга

Россияне любят отдыхать в Джубге. Это морской курорт, расположенный в 57 км к западу от Туапсе в Краснодарском крае, Россия. Поселок основан в 1864 году на месте бывшего поселка Шапсуг как казацкая станица Джубгской. Он получил свое название от реки Джубга, которая входит в бухту Джубга Черного моря.

Джубга является отправной точкой шоссе M27. Курорт связан с столицей региона - Краснодаром - 108-километровым шоссе (67 миль), которое проходит на север, проходя через Адыгейск и Горячий Ключ. Эта близость к крупному городу делает Джубга популярным местом отдыха.

Пляжный отдых здесь разнообразный, поэтому вполне реально прогуляться по живописным окрестностям. В посёлке много огромных массивов лесов и гор, протекает рек Джубга. Актуальна поездка до мыса Шапсухо, что находится в 2 км на юго-восток. Он похож на участок суши, который практически врезается в реку. У него одноименное название. Мыс расположен на высоте 677 метра. Практически это горная вершина, которая расположена между Гремучей Щелью и рекой. Долина реки – это первоначальное место жительства черкесского племени шапсугов. Именно поэтому такое название у мыса. Природа здесь крайне живописная – все стоит увидеть своими глазами!

Морской курорт Джубга пользуются популярностью у семейных пар с маленькими детками. Да и для каждой семейной пары начало осени – это идеальное время года, чтобы собраться в отпуск. Развлекательные шоу-программы, где всю семью можно окунуться в мир удовольствия, весело разнообразить отдых и зарядиться энергией! Поклонники танцев тоже имеют возможность хорошо провести время на дневных и вечерних дискотеках. Погода в этом месяце здесь просто невероятно фантастическая. Средняя температура составляет приблизительно 27 градусов, а дождь встречается редко.

Туристам нравиться посещать музей "Причуды леса", что по улице Черноморской. Музей расположен там же, где жил и работал Гжеляк Антон Михайлович, знаменитый местный резчик по дереву. Музей расположен практически прямо по улице. Перед домом стоит красивая деревянная скульптура. Это восьмиметровое изображение динозавра. В музее две экспозиции. В первой много личных вещей мастера, во второй более 1500 разных статуэток из дерева.

Туристы любят гулять просторами Тенгинского перевала, тогда вам от центра Джубги езды не более 20-25 минут. Чтобы туда добраться, много есть загадочных дорог, но местные сами толком их не знают. Места здесь не только загадочные, они красивые. Плоскогорья начинаются сразу за селом Тенгинка. Раньше здесь было поле. Еще козаки-солдаты здесь рожь сеяли . Здесь много компаний отдыхающих. Место для перевала у скал. Кемпинг в лесу или в поле – это так прекрасно и полезно для здоровья. Первое, что нужно сделать, это решить, куда вы собираетесь отправиться просторами Тенгинского перевала. Ваши варианты включают палаточные лагеря и парки. Вы можете выбрать автомобиль для кемпинга, в котором вы едете прямо до кемпинга со всей экипировкой или можете отправиться в более отдаленное место, и в этом случае вам нужно будет нести все свое снаряжение с собой. Есть ли решетки? Будете ли вы иметь доступ к пресной воде? У вас будет доступ к туалету? Доступен ли кемпинг на машине? Если нет, сколько нужно времени, чтобы добраться туда? Какую дикую природу следует ожидать? В любом случае, удачи Вам на просторах Тенгинского перевала.

Текст: Т. Сокот



