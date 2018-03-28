Какие бывают наполнители для беспружинных матрасов





Но нужно разобраться с тем, какие виды наполнителей сегодня используются в разных моделях. Это поможет выбрать матрас с учетом индивидуальных особенностей человека.





Натуральный латекс





Очень надежный наполнитель, который способен выдержать большие нагрузки и вес тела человека. Эти изделия не провисают со временем. Служат своим хозяевам очень долго. У натурального латекса есть лишь один недостаток: очень высокая стоимость. Ведь для получения материала используется сок каучукового дерева.





Искусственный латекс





Доступный по стоимости аналог предыдущего материала. Он также долговечен и надежен. Единственный недостаток, который для многих может показаться существенным – это неприятный запах, который продолжается долгое время после покупки.





Кокосовая койра





Экологически чистый материал, который идеально подойдет для детских матрасов . Создается из волокон кокоса. Изделия получаются жестковатые. Но они обладают антибактериальным эффектом. Также они очень полезны для аллергиков, так как снижают симптомы этого заболевания. Такой матрас отлично подойдет для развития здорового позвоночника, способствует крепкому сну.





Конский волос





Этот наполнитель очень ценят люди в возрасте. Он также надежен и долговечен. Помимо прочего, он оказывает благотворное влияние на состояние позвоночника человека: помогает бороться с ревматизмом и другими заболеваниями.





Водоросли





Довольно необычный натуральный материал, применяемый в качестве наполнителя для матрасов. Он мене жесткий, чем остальные типы наполнителей. Оказывает положительное влияние на здоровье человека. Также издает интересный аромат, ассоциирующийся у человека с запахом моря.





Шерсть





Экологически чистый материал, который создается на основе шерсти овец. Цена этого матраса невысока. При этом он обладает надежностью и долговечностью. Хорошо подходит для мест, где холодные зимы. Ведь он дарит чувство сухого тепла.





Хлопок





Часто используется как наполнитель для второй стороны матраса из шерсти. Хлопок хорошо дышит, впитывает влагу нашего тела. Обычно используется в жаркий летний период вместо шерсти.





Сизаль





Особенностью этого материала является то, что он легко испаряет влагу нашего тела, накопленную за ночь. Также этот материал хорошо дышит, что полезно для кожи и полноценного сна.





Искусственные материалы





Все перечисленные выше наполнители в своем составе имеют натуральные материалы. Также существуют многочисленные виды искусственных наполнителей. Главное достоинство этих матрасов – их невысокая стоимость. Также они долго хранятся, довольно прочные и надежные по своей конструкции.





Не стоит покупать матрасы, наполненные ватином или поролоном. Они быстро скатываются, оседают и теряют свои свойства.