Какие бывают наполнители для беспружинных матрасов
28.03.2018 18:58 / Общество / Прочли: 287 человек
Матрасы беспружинного типа наделены множеством достоинств. Они не содержат в своем составе металлических конструкций. Это исключает возникновение скрипа или коррозии. Они выдерживают большие нагрузки и очень долговечны.
Но нужно разобраться с тем, какие виды наполнителей сегодня используются в разных моделях. Это поможет выбрать матрас с учетом индивидуальных особенностей человека.
Натуральный латекс
Очень надежный наполнитель, который способен выдержать большие нагрузки и вес тела человека. Эти изделия не провисают со временем. Служат своим хозяевам очень долго. У натурального латекса есть лишь один недостаток: очень высокая стоимость. Ведь для получения материала используется сок каучукового дерева.
Искусственный латекс
Доступный по стоимости аналог предыдущего материала. Он также долговечен и надежен. Единственный недостаток, который для многих может показаться существенным – это неприятный запах, который продолжается долгое время после покупки.
Кокосовая койра
Экологически чистый материал, который идеально подойдет для детских матрасов. Создается из волокон кокоса. Изделия получаются жестковатые. Но они обладают антибактериальным эффектом. Также они очень полезны для аллергиков, так как снижают симптомы этого заболевания. Такой матрас отлично подойдет для развития здорового позвоночника, способствует крепкому сну.
Конский волос
Этот наполнитель очень ценят люди в возрасте. Он также надежен и долговечен. Помимо прочего, он оказывает благотворное влияние на состояние позвоночника человека: помогает бороться с ревматизмом и другими заболеваниями.
Водоросли
Довольно необычный натуральный материал, применяемый в качестве наполнителя для матрасов. Он мене жесткий, чем остальные типы наполнителей. Оказывает положительное влияние на здоровье человека. Также издает интересный аромат, ассоциирующийся у человека с запахом моря.
Шерсть
Экологически чистый материал, который создается на основе шерсти овец. Цена этого матраса невысока. При этом он обладает надежностью и долговечностью. Хорошо подходит для мест, где холодные зимы. Ведь он дарит чувство сухого тепла.
Хлопок
Часто используется как наполнитель для второй стороны матраса из шерсти. Хлопок хорошо дышит, впитывает влагу нашего тела. Обычно используется в жаркий летний период вместо шерсти.
Сизаль
Особенностью этого материала является то, что он легко испаряет влагу нашего тела, накопленную за ночь. Также этот материал хорошо дышит, что полезно для кожи и полноценного сна.
Искусственные материалы
Все перечисленные выше наполнители в своем составе имеют натуральные материалы. Также существуют многочисленные виды искусственных наполнителей. Главное достоинство этих матрасов – их невысокая стоимость. Также они долго хранятся, довольно прочные и надежные по своей конструкции.
Не стоит покупать матрасы, наполненные ватином или поролоном. Они быстро скатываются, оседают и теряют свои свойства.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
ООН: специалисты зафиксировали в марте рост мировых цен на продовольствие
06.04.2018 10:32 / ЭкономикаРечь идет об удорожании молочной продукции и зерновых. Этот момент подтолкнул вверх индекс цен на продовольств...
Инцидент в омском аэропорту: по причине повреждения самолета задержан рейс в Москву
06.04.2018 09:21 / ПроисшествияОбнародовано сообщение Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В нем сказано, что в омском аэропорту выяви...
В японском МИД должно появиться подразделение по КНДР
06.04.2018 09:17 / В миреБлиже к лету этого года в Министерстве иностранных дел Японии должно появиться одно новое подразделение. Его з...
Крупный пожар в Стамбуле: горела больница
06.04.2018 09:06 / ПроисшествияВ Стамбуле, район Газиосманпаша, случился очень крупный пожар – горело многоэтажное здание больницы....
Финляндия дала разрешение, чтобы строить "Северный поток-2"
05.04.2018 19:15 / В миреОбратим внимание на тот факт, что Финляндия дала разрешение на строительство газопровода, название которого "С...
Происшествие в Ставропольском крае: упал вертолет Ми-2
05.04.2018 19:12 / ПроисшествияВ результате случившегося у пилота ожоги. ...
США должны выделить $87 млн на гумпомощь Йемену
05.04.2018 14:39 / В миреВ планах США направить дополнительные $87 млн на гуманитарную помощь. Она предназначена для жителей Йемена....
В планах Китая создать несколько портов свободной торговли
05.04.2018 14:35 / Происшествия8 апреля председатель КНР Си Цзиньпин, принимая участие в открытии экономического форума в Боао, объявит, что ...
Экстракт побегов брокколи может заменить токсические препараты метформина при сахарном диабете второго типа
04.04.2018 16:14 / НаукаСульфорафан обнаружен для контроля уровня сахара в крови. Представители американской ассоциации информир...
NASA: грузовой корабль Dragon вполне успешно пристыковался к МКС
04.04.2018 16:03 / В миреРечь идет о космическом грузовом корабле Dragon, который сегодня вполне успешно пристыковался к Международной ...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар