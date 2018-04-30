Исследователи: можем ли мы купить счастье?
30.04.2018 10:10 / Наука / Прочли: 854 человек
Счастливый человек, тот, кто бросает деньги вокруг.
Исследователи считают, что инвестирование собственных денег в дополнительное свободное время делает нас счастливее.
Новое такое утверждение специалистов в заданной области предполагает, что выделить деньги на то, чтобы купить себе свободное время, найти человека, который способен взять на себя часть наших обязанностей, может заставить нас чувствовать себя счастливее.
Исследователи из Университета Британской Колумбии в Ванкувере, Канада, объединились с коллегами из Гарвардской школы бизнеса в Бостоне, Массачусетс с целью, чтобы попытаться ответить на вопрос: «Могут ли деньги купить нам счастье?»
Доктор Эшли Уильянс, доцент Гарвардской школы бизнеса и ее коллеги обнаружили, что деньги покупают счастье, когда вкладываются в экономию времени, например, нанимая уборщика или няню.
Результаты исследования были опубликованы в трудах Национальной академии наук.
Согласно исследованиям со всего мира, специалисты отмечают, что в странах, где личные доходы увеличиваются, свободное время – это что-то вроде роскоши. Обратим внимание, что нехватка свободного времени несет ответственность за снижение чувства благополучия, восприимчивости к тревоге и бессонницы.
Имея это в виду, доктор Уильянс и ее коллеги намеревались проверить, тратят ли люди больше денег на то, чтобы нанять кого-либо по дому и как это влияет на жизнь людей.
Экономия времени приносит счастье
Первоначально они анализировали данные, полученные от 4 469 респондентов из Канады, Дании, Нидерландов и Соединенных Штатов.
В США наши исследователи изучили информацию от 366 фрилансеров, которые получили свою работу, используя крупные платформы онлайн, а также 1260 штатных работающих взрослых США.
В Дании специалисты изучили результат работы 467 работников, а в Канаде собрали аналогичную выборку населения из 326 респондентов. Из Нидерландов они оценили 1232 представителя на национальном уровне, а также население в 818 миллионеров.
Щедрость делает вас счастливее
Вы альтруист? Если да, то, возможно, вы ведете счастливую жизнь. Все респонденты на этом этапе должны были предоставить информацию о любых деньгах, которые они тратили регулярно основе, чтобы нанять помощников и освободить самого себя от работы.
Исследователи обнаружили, что более 28% участников ежемесячно вносили деньги в экономию времени. Эти респонденты сообщили, что чувствуют себя счастливее и более удовлетворены уровнем своей жизни. Также было установлено, что участники чувствовали себя счастливее в выходные, когда они вкладывали деньги на помощь в работе по дому, что позволило им иметь больше свободного времени. Доктор Уильянс и ее коллег утверждают, что такое же удовлетворение ощущалось людьми, которые инвестировали в бытовую помощь независимо от их личного дохода.
Преимущество покупки касается не только состоятельных людей. Такой эффект счастья зависит от энергии людей. Это основной актив человека, от которого зависит успех.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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