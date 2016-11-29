Речь о UDS Game. Отзывы об этой системе заполонили интернет еще в прошлом году и изучив их можно получить много полезной информации о том, как работает система, как наиболее выгодно для себя пользоваться UDS Game и что нужно знать перед тем, как начинать это делать. Для тех, кто никогда не слышал о UDS Game, поясним, что эта система представляет собой бесплатное мобильное приложение, при помощи которого пользователи могут получать скидки в заведениях, которые входят в каталог системы.

Итак, мы изучили отзывы и выделили основные моменты, которые чаще всего отмечают пользователи в своих отзывах о UDS Game.

Большинство отзывов, разумеется, посвящены финансовой стороне вопроса. Это не удивительно, так как UDS Game предоставляет сразу несколько возможностей экономить. Это и обычные базовые скидки, либо моментальные, либо в виде cashback. Размер стандартных скидок для каждого заведения свой, но обычно колеблется в диапазоне от 5 до 20%, хотя бывают исключения. Базовые скидки доступны во всех заведениях, входящих в систему. Второй вариант – купоны, которые можно бесплатно получить использовать в некоторых заведениях системы. Принцип их действия идентичен обычным купонам, которые можно найти в интернете. Наконец самый, пожалуй, выгодный вариант использования UDS Game – накопление бонусных баллов, которые можно потратить на покупки в заведениях системы. Эти баллы пользователи получают, отправляя рекомендации своим друзьям. При большом количестве рекомендаций, можно заработать значительное количество баллов, что подтверждают пользователи в своих отзывах.

Кроме того, многие отзывы о UDS Game посвящены удобству и продуманному дизайну приложения. Пользователи хвалят функциональность и техническую продвинутость UDS Game что неудивительно, так как создатели приложения постоянно сверяются с мнением пользователей и делают его все более удобным – за все время существования, а это меньше двух лет, UDS Game обновлялся более 10 раз!

Ну и последнее, что стоит отметить в связи с отзывами о системе – это очень большое количество заведений, которые в нее входят. Причём пользователи часто хвалят UDS Game за то, что в системе есть не только развлекательные заведения, но и «серьезные»: банки, страховые компании, различные курсы и многое другое.