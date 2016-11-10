Приблизительно 100 рейсов отменили в аэропортах Москвы

Сегодня приблизительно 100 авиарейсов отменили в аэропортах Москвы, еще более 20 оказались задержаны. Информация этого характера представлена на портале "Яндекс. Расписание".







Сегодня утром в Домодедове отменили шесть рейсов, еще 13 выполняются с опозданием. В Шереметьеве тоже задержаны 10 рейсов, однако, 88 выполняться не будут. Что касается аэропорта Внуково, здесь отменен только один рейс.





Напомним, что в московском регионе с ночи 10 ноября продолжается снег. В течение дня синоптики Росгидромета прогнозируют, что ожидается облачная, ветреная и сырая погода. Сегодня продолжает идти снег и мокрый снег, который переходит в дождь. На дорогах возможна сильная гололедица.





Что касается температуры воздуха в Москве, она составила ноль - плюс 2. По области возможна температура от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер по столице юго-восточный 5-10 м/с, местами он порывами достигает 12-17 м/ с.





Текст:

Т. Сокот



