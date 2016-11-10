Приблизительно 100 рейсов отменили в аэропортах Москвы
10.11.2016 16:30 / Происшествия / Прочли: 39 человек
На портале "Яндекс. Расписание" представлена информация о том, что приблизительно 20 рейсов задержаны.
Сегодня приблизительно 100 авиарейсов отменили в аэропортах Москвы, еще более 20 оказались задержаны. Информация этого характера представлена на портале "Яндекс. Расписание".
Сегодня утром в Домодедове отменили шесть рейсов, еще 13 выполняются с опозданием. В Шереметьеве тоже задержаны 10 рейсов, однако, 88 выполняться не будут. Что касается аэропорта Внуково, здесь отменен только один рейс.
Напомним, что в московском регионе с ночи 10 ноября продолжается снег. В течение дня синоптики Росгидромета прогнозируют, что ожидается облачная, ветреная и сырая погода. Сегодня продолжает идти снег и мокрый снег, который переходит в дождь. На дорогах возможна сильная гололедица.
Что касается температуры воздуха в Москве, она составила ноль - плюс 2. По области возможна температура от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер по столице юго-восточный 5-10 м/с, местами он порывами достигает 12-17 м/ с.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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