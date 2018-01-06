Министерство финансов США существенно расширило санкции против Ирана

Указано, что в санкционный список были внесены сразу три иранских гражданина и еще пять предприятий.



Напомним, что ранее в Госдепе США прорабатывался вопрос, который касался введения новых санкций против Ирана. Они связаны с действиями руководства страны по отношению к протестующих. В такой способ американское внешнеполитическое ведомство «самым решительным образом» смогло осудить гибель мирных граждан и задержания, которые актуальны были во время протестных акций в Иране.

Текст: Т. Сокот



