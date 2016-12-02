Трамп проговорился, что Пентагон возглавит "бешеный пес"
02.12.2016 18:30 / В мире / Прочли: 107 человек
Избранный президент США Дональд Трамп раскрыл имя нового главы оборонного американского ведомства. Судя по всему, Пентагон возглавит отставной генерал морской пехоты, получивший среди коллег кличку "Бешеный пес".
В рамках своего послевыборного благодарственного тура Трамп отправился в Цинцинатти, где и рассекретил имя потенциального нового министра обороны. По видимому, Пентагон в скором времени возглавит отставной генерал морской пехоты Джеймс Мэттис, получивший в кругу военных прозвище "Бешеный пес" за свое непремиримое отношение к радикальным исламистам.
Общаясь со своими сторонниками в городе Цинцинатти, штат Огайо, Трамп пошутил: «Мы собираемся назначить министром обороны «бешеного пса» Мэттиса. Но это секрет, об этом будет объявлено лишь в понедельник, так что никому пока не рассказывайте».
Незадолго до этого состоялась встреча военного высокого ранга и новоизбранного американского президента. Трамп остался под впечатлением этой беседы, длившейся свыше часа.
Известно, что 66-летний Джеймс Мэттис принимал участие во многих крупных военных операциях. У него за плечами служба в Персидском заливе. Афганистане и Ираке. Среди военных, которые безоговорочно признают заслуги и авторитет отставного генерала, такое назначение, считают политологи, гарантированно получит поддержку.
Что касается отношение потенциального главы Пентагона к РФ, то, как и его предшественники, Мэттис видит со стороны России угрозу. В частности, он считает, что Кремль, как он выразился однажды, пытается разорвать НАТО на разобщенные куски.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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