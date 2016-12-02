Трамп проговорился, что Пентагон возглавит "бешеный пес"





Общаясь со своими сторонниками в городе Цинцинатти, штат Огайо, Трамп пошутил: «Мы собираемся назначить министром обороны «бешеного пса» Мэттиса. Но это секрет, об этом будет объявлено лишь в понедельник, так что никому пока не рассказывайте».





Незадолго до этого состоялась встреча военного высокого ранга и новоизбранного американского президента. Трамп остался под впечатлением этой беседы, длившейся свыше часа.





Известно, что 66-летний Джеймс Мэттис принимал участие во многих крупных военных операциях. У него за плечами служба в Персидском заливе. Афганистане и Ираке. Среди военных, которые безоговорочно признают заслуги и авторитет отставного генерала, такое назначение, считают политологи, гарантированно получит поддержку.