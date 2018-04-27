На протяжении недели бензин в среднем изменился на 0,4%

Только на протяжении недели ценники на заправках на бензин переписали в сторону увеличения. Этот показатель оказался на 0,4% против прироста на 0,35% неделей ранее.







Обратим внимание, что дизтопливо в период с 16 по 22 апреля тоже изменилось в цене в пределах на 0,5% против роста на 0,46%, что было в предыдущую неделю.





Текст: Т. Сокот



