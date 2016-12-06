В Сирии обстреляли российский мобильный госпиталь, три врача погибли

В пресс-службе Международного комитета Красного креста (МККК) прокомментировали эту трагическую ситуацию так: «Продолжающиеся атаки на медицинскую и гражданскую инфраструктуру в Алеппо свидетельствуют, что все стороны конфликта не в состоянии уважать и защищать медицинских работников, пациентов и больницы».

Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков, высказал возмущение таким комментарием. По его словам, речь идет не о нарушении "сторонами конфликта" международного гуманитарного права, а о заранее подготовленном и хладнокровном убийстве врачей боевиками.

Конашенков добавил, что по счастливой случайности в момент артобстрела в приемном отделении российского госпиталя не было сирийских детей и женщин из освобожденных восточных районов Алеппо. Они должны были приехать к врачам, но произошла задержка с подачей автобусов.

Текст: Е. Скобелева