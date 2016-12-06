В Сирии обстреляли российский мобильный госпиталь, три врача погибли
Накануне боевики сирийской оппозиции нанесли артиллерийский удар по мобильному военному госпиталю развернутому в Алеппо. Двое российских военных медиков погибли сразу, один был ранен. Пострадали и местные жители, пришедшие на прием к врачам.
В пресс-службе Международного комитета Красного креста (МККК) прокомментировали эту трагическую ситуацию так: «Продолжающиеся атаки на медицинскую и гражданскую инфраструктуру в Алеппо свидетельствуют, что все стороны конфликта не в состоянии уважать и защищать медицинских работников, пациентов и больницы».
Официальный представитель Минобороны России,
генерал-майор Игорь Конашенков, высказал возмущение таким комментарием. По его
словам, речь идет не о нарушении "сторонами конфликта" международного
гуманитарного права, а о заранее подготовленном и хладнокровном убийстве врачей
боевиками.
Конашенков добавил, что по счастливой случайности в
момент артобстрела в приемном отделении российского госпиталя не было сирийских
детей и женщин из освобожденных восточных районов Алеппо. Они должны были
приехать к врачам, но произошла задержка с подачей автобусов.
Текст: Е. Скобелева