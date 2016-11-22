Угрозу цунами в Японии специалисты сняли

Специалисты к этому времени уже сняли угрозу цунами в Японии. Напомним, что здесь сегодня утром 22 ноября произошло сильное землетрясение. Это сообщение Татьяны Ивельской, руководителя сахалинского центра цунами Татьяна Ивельская.







Ивельская сообщила, что "угроза цунами на территории японской префектуры Фукусима снята в 14:50 сахалинского времени (06:50 мск)".





Предупреждение, непосредственно касающееся угрозы цунами, уже официально отменено на всей территории страны. Таково сообщение национального метеорологического управления Японии.





Несколько слов об ударе стихии. Он был зафиксирован у побережья северо- восточной префектуры Фукусима сегодня утром в пределах в 05:59 по местному времени или 23:59 мск понедельника.





Специалисты сообщили, что эпицентр расположился ближе к востоку от префектуры. Что касается очага, он залег под дном океана на глубине приблизительно 25 км.





Подземный толчок спровоцировал перебои в железнодорожном сообщении, а также работе авиатранспорта. Сейчас скоростные стальные магистрали продолжают свою работу. Возможно и аэропорт Сэндай, что расположен в префектуре Мияги, откроется в ближайшее время.





Несколько слов о цунами, обрушившееся на северо-восточное побережье страны. Его волны не превышали 3 метров в высоту, не вызывая разрушений.

В результате землетрясения, ситуация на АЭС сложилась следующая: -

удар стихии спровоцировал временное отключение системы охлаждения в бассейне, предназначенном для отрабатывания ядерного топлива в здании третьего реактора АЭС "Фукусима-2". Уже на протяжении часа система возобновила работу. Что касается утечек радиации, этого не случилось. Также и температура топливных стержней осталась в пределах нормы.





К этому времени компания - оператор атомных станций Tokyo Electric Power официально извинилась за случившийся инцидент. Дело в том, что он спровоцировал беспокойство у местного населения, хорошо помнившее трагедию на "Фукусиме-1" 2011 года.

Что касается остальных АЭС, большинство которых в настоящий момент остановлено, на них подобные нештатные ситуации не зафиксированы.





Какие-либо серьезные разрушения или повреждения инфраструктуры землетрясение не спровоцировало. Сейчас число пострадавших исчисляют единицами. В большинстве это были пожилые люди. Они в основном упали с кроватей, когда произошли первые подземные толчки.





Удар стихии оказался сильным. Более 3,1 тысячи человек покинули свои жилища, так как они опасались цунами. В свою очередь местные власти сообщили, что для эвакуированных оборудованы приблизительно 60 временных пунктов сбора. В прибрежных районах, речь идет о северо-западе главного острова страны Хонсю, закрыли приблизительно 150 школ. Детям рекомендовали покинуть дома.





Прогнозы после землетрясения тревожные. Национальное метеорологическое управление считает, что это землетрясение – это отголосок так называемого Великого восточнояпонского землетрясения, случившегося в 2011 году. Его специалисты считают, что такой отголосок спровоцировал уверенность, что в течение ближайшей недели в этом же районе случится еще один мощный подземный толчок.





Местные жители должны быть очень бдительны. Многие из эвакуированных в специальные центры японцев считают, что они пока что не готовы вернуться домой, поскольку опасаются повторных ударов стихии.





Несколько слов о трагедии 2011 года. В марте 2011 года у северо-восточного побережья острова Хонсю случилось самое страшное на протяжении всей истории страны стихийное бедствие.





Тогда землетрясение, магнитуда которого 9,0, спровоцировало разрушительные цунами. Они стерли с лица земли много населенных пунктов. Сегодня число погибших и пропавших без вести специалисты оценили приблизительно в 18,5 тысячи человек.





Удар стихии 2011 года стал причиной того, что из строя вышли системы энергоснабжения и охлаждения АЭС "Фукусима-1". На трех энергоблоках расплавилось топлив. Оно прожгло защитные корпуса реакторов. Сейчас принято считать, что оно ушло глубоко под землю. Обширные территории радиоактивно заражены. Из района расположения станции эвакуировали десятки тысяч людей.





Текст:

Сокот Т. Н.



