О том, что московский таксист выкинул из машины жену футболиста Погребняка

Мария направлялась на встречу в ресторан. Таксист привез ее не в точно указанное место. Неподалеку, водитель же отказался объехать здание и довезти пассажирку до указанной точки высадки.



В результате пассажирка отказалась безропотно подчиниться ленивому таксисту. Она приняла идти остаток пути пешком. В ходе перепалки она включила запись видео. Она хотела иметь доказательства непрофессионального поведения таксиста. Того, впрочем, камера не смутила.

Мария сообщила следующее: "Он выкинул мои вещи из машины и вынудил меня выйти".

Погребняк в соцсети отметила, что наблюдавшие за сценой прохожие очень оказались шокированы.

Женщина обратилась к агрегатору такси, через которого заказала поездку, требуя уволить хама и впредь более тщательно подбирать водителей.

Мария сообщила, "Если он со мной так поступил, то может поступить и с любым другим пассажиром".

Текст: Т. Сокот



