Гонорары главных исполнителей в «Игре престолов» превышают $1 миллион за эпизод

По информации журналистов, Питер Динклейдж (Тирион Ланнистер), Джон Харингтон (Джон Сноу), Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), Лена Хиди (Серсея Ланнистер) и Николай Костер-Вальдау (Джейми Ланнистер) получат по 1,1 миллиона долларов за каждый эпизод. Предварительно сообщалось, что в седьмом сезоне будет семь серий, в восьмом – шесть эпизодов.



В 2014 году финансовое вознаграждение топовых артистов из популярного сериала составляло около 300 тысяч долларов за серию. Позже их гонорары выросли до 500 тысяч долларов. Однако и этого воплотителям главных персонажей оказалось мало, так что они потребовали от создателей проекта повышения ставок.

Кстати, суммы вознаграждения актеров из других ролей не называются. Напомним, съемки седьмого сезона «Игры престолов» начались в конце октября в Испании. Покажут его весной-летом следующего года.

Текст: Е. Скобелева