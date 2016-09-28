На побережье Восточного Китая обрушился тайфун "Меги"

Тайфун "Меги" неожиданно обрушился на побережье восточнокитайской провинции Фуцзянь. Так, основной удар стихии оказался очень сильным, и он пришелся на город Цюаньчжоу.







Что касается скорости ветра в эпицентре тайфуна, она достигла 118,8 км в час.





Метеорологи обратились к общественности, что "Меги" способен затронуть и южную провинцию Гуандун.





В СМИ уже сообщалось, что ранее под удар стихии попал остров Тайвань. Здесь погибли по меньшей мере четыре человека. К сожалению, еще 329 пострадали.









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Т. Сокот



