Израиль и ОАЭ открывают прямую телефонную связь после исторического соглашения





Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) открыли прямую телефонную связь между своими странами после их соглашения на прошлой неделе о нормализации отношений.

В заявлении говорится, что министры иностранных дел двух стран позвонили друг другу и «обменялись приветствиями после заключения исторического мирного соглашения».

О сделке при посредничестве США объявил президент Дональд Трамп в четверг.

Это всего лишь третий израильско-арабский мирный договор на Ближнем Востоке.

Международное сообщество в основном приветствовало этот шаг, хотя палестинцы, Иран и Турция осудили его.

Согласно условиям сделки, Израиль согласился приостановить свои противоречивые планы аннексии части оккупированного Западного берега.

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази, который разговаривал со своим эмиратским коллегой Абдуллой бен Зайед аль-Нахайяном, написал в воскресенье, что обе стороны «вместе приняли решение об установлении прямого канала связи перед подписанием соглашения о нормализации отношений между двумя странами». страны и ... до скорой встречи ".

Министерство связи Израиля заявило, что операторы связи в ОАЭ разблокировали звонки на номера с кодом страны +972.

«Сейчас откроется множество экономических возможностей, и эти шаги по укреплению доверия важны для продвижения интересов стран».

Ожидается, что обе стороны подпишут соглашение в Вашингтоне через три недели. Нормализация отношений будет включать открытие посольств на территории друг друга.

Еще одним признаком новых, более тесных отношений, две страны подписали в субботу соглашение, касающееся исследования Covid-19.

До сих пор Израиль не имел дипломатических отношений со странами Персидского залива. Но общие опасения по поводу Ирана привели к неофициальным контактам между ними.

Главный советник президента Трампа Джаред Кушнер сказал, что он и президент Трамп работали над сделкой между Израилем и ОАЭ с тех пор, как Трамп пришел к власти.

Сообщается, что соглашение застало палестинских лидеров врасплох. Представитель президента Махмуда Аббаса заявил, что сделка является «государственной изменой».

С момента провозглашения независимости в 1948 году Израиль подписал мирные соглашения только с двумя другими арабскими странами - Египтом в 1979 году и Иорданией в 1994 году.

Трамп заявил, что ожидает, что больше арабских и мусульманских стран подпишут договоры с Израилем.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «отложил» планы аннексии Западного берега, но эти планы остаются «на столе». Аннексия сделает некоторые районы Западного берега официально частью Израиля, нанеся удар по планам палестинцев по созданию собственного государства.

Текст: Т. Сокот



