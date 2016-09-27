Железобетонные плиты для балконов

Когда нужна плита балконная купить в москве ее нужно только через магазины производителей. Это железобетонное изделие применяется на этапе строительства и ремонта многоэтажных зданий. Железобетон представляет собой композитный материал, в котором бетон имеет относительно низкий предел прочности, но ситуация выравнивается благодаря использованию арматуры, имеющей более высокую прочность. Железобетонные изделия долговечные. Они могут выдержать огромные нагрузки, в том числе резкое изменение климатических условий эксплуатации.

Плита – одно из самых распространенных изделий на основе железобетона. Кроме продукции для монтажа и укрепления балконов, есть еще плиты дорожные и для перекрытия. Они могут быть также пустотными и ребристыми. Так что ассортимент таких железобетонных изделий действительно большой. Балконная плита должна выдерживать большие нагрузки, особенно если планируется остекление. Именно она будет регулировать ширину и глубину балкона.

Сейчас популярностью отличается расширение лоджий и балконов от пола. Выполняется такая работа профессионалами, которые используют ЖБИ. Малейшая ошибка в расчетах может привести к частичному или полному обрушению конструкции. Армирующие элементы железобетона предназначены, чтобы противостоять нагрузкам в определенных областях бетона, которые могут вызвать неприемлемые изменения конструкции плиты, ведущие к разрушению ее структуры. Современные железобетонные изделия могут содержать несколько вариантов армирующих материалов, изготовленных из стали, полимеров или альтернативного композиционного материала в сочетании с железобетоном. На этапе заказа обязательно нужно узнать то, из каких именно материалов плита была произведена.

Плиты для балконов тяжелые. Если они хорошо закреплены, никаких проблем с эксплуатацией не возникает. В наше время строительные компании также не допускают перепадов высоты. Владельцы старых балконов будут удивлены тем фактом, что современные балконные конструкции идеально ровные. Это значительно облегчает процесс остекления, поскольку любая неровность вызывает проблемы с эксплуатацией оконных профилей. Сама же бетонная плита будет черновым полом балкона, готовым к дальнейшей отделке.