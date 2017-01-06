Землетрясение, магнитуда которого составила 7,2, произошло в районе архипелага Фиджи





Тихоокеанский центр предупреждений цунами принял решение отменить ранее объявленную угрозу о возможном возникновении волн.

Землетрясение, магнитуда которого составила 7,2, случилось в Тихом океане, ближе на восток от островов Фиджи. Это сообщение Геологической службы США.





Что касается эпицентра подземных толчков, он расположился в 280 км на восток от города Сува, столица Республики Фиджи. Что касается очага землетрясения, он залег на глубине 10 км.





Какие-либо данные о пострадавших и разрушениях в настоящий момент отсутствуют.





Тихоокеанский центр предупреждений цунами решил отменить ранее объявленную угрозу о возможности возникновения волн: Его текст сообщения носит следующий характер: - "согласно всей доступной информации, угроза цунами от данного землетрясения миновала".





Текст: Т. Сокот



