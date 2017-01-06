Землетрясение, магнитуда которого составила 7,2, произошло в районе архипелага Фиджи
06.01.2017 18:09 / Происшествия / Прочли: 196 человек
Землетрясение, магнитуда которого составила 7,2, произошло в районе архипелага Фиджи
Тихоокеанский центр предупреждений цунами принял решение отменить ранее объявленную угрозу о возможном возникновении волн.
Землетрясение, магнитуда которого составила 7,2, случилось в Тихом океане, ближе на восток от островов Фиджи. Это сообщение Геологической службы США.
Что касается эпицентра подземных толчков, он расположился в 280 км на восток от города Сува, столица Республики Фиджи. Что касается очага землетрясения, он залег на глубине 10 км.
Какие-либо данные о пострадавших и разрушениях в настоящий момент отсутствуют.
Тихоокеанский центр предупреждений цунами решил отменить ранее объявленную угрозу о возможности возникновения волн: Его текст сообщения носит следующий характер: - "согласно всей доступной информации, угроза цунами от данного землетрясения миновала".
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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