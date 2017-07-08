В Якутии на протяжении суток сократилось число пожаров
08.07.2017 09:14 / Происшествия / Прочли: 318 человек
Напомним, что было 34, а стало 26. Что касается общей площади пожаров в республике, она составила 6,5 тыс. га. Это сообщение принадлежит замруководителю Департамента по лесным отношениям республики Джулустану Хон.
Количество пожаров на территории Якутии сократилось с 34 до 26. Их площадь составила 6,5 тыс. га. Это сообщение принадлежит замруководителю Департамента по лесным отношениям республики Джулустану Хон. Он отметил, что на отдельные районы надвигается сильная жара. Что касается прогноза синоптиков, в частности, по Якутску на 11 июля ожидается, что будет 34 градуса в тени.
Хон уточнил следующую информацию: - "На сегодняшний день ситуация с лесными пожарами в охраняемой зоне республики улучшилась. Сократилось количество действующих пожаров до 26 на общей площади 6,5 тыс. га, из которых локализованы 12 пожаров на площади 500 га".
Крупные пожары до сих пор действуют в заречной и центральной группах районов.
Замглавы департамента сообщил, что "по прогнозам гидрометцентра, в ближайшую неделю там осадков не ожидается, сохранится жаркая, сухая, ветреная погода. Прогнозируется повышение температуры до 30 градусов".
Всего на тушении пожаров принимают активное участие 801 человек. Обратим внимание, что из них 361 мобилизованы из числа местного населения. Чтобы побороться с огнем используются 33 трактора.
В частности, Хон сообщил, что накануне удалось локализовать пожар на территории, которую принято считать особо охраняемой природной зоны в Олекминском районе. Площадь возгорания составила 61 га.
Ранее главой Якутии Егором Борисовым было подписано распоряжение о том, что необходимо ввести в республике с 3 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Причина - лесные пожары.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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