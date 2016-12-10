Ученые: популярность заложена в генетическом коде
10.12.2016 16:53 / Наука / Прочли: 140 человек
Исследователи рассказали. что объединяет людей, которые всегда оказываются в центре внимания и быстро "обрастают" огромным количеством симпатиков. И дело тут даже не в харизматичности... Загадка заложена в ДНК.
Американские ученые установили, обладающие какими качествами люди имеют самые высокие шансы стать популярными. Для изучения этого вопроса исследователи наблюдали за двумя сотнями подопытных разного возраста и пола. Причем ранее участники эксперимента между собой знакомы не были.
Сначала добровольцам создали оптимальные условия для приятного общения, а после психологи предложили им заполнить анкеты, ответив на вопрос, кто из новых знакомых понравился больше всего и вызывает симпатию.
Когда были установлены всеобщие любимчики, ученые сравнили генетические годы фаворитов по популярности. И, что особенно интересно и в чем, собственно, состоит ценность данного исследования, в их ДНК обнаружились схожие элементы. Такой же ген ранее ученые выявили у людей, которые не подпадают под принятые в обществе стандарты. Вывод напрашивается сам собой: в других нас больше всего привлекает оригинальность мышления и поступков.
То есть, считают американские ученые, больше всего шансов на популярность у тех, кто выделяется на фоне общей массы своим нестандартным поведением.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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