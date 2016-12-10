Ученые: популярность заложена в генетическом коде





Сначала добровольцам создали оптимальные условия для приятного общения, а после психологи предложили им заполнить анкеты, ответив на вопрос, кто из новых знакомых понравился больше всего и вызывает симпатию.





Когда были установлены всеобщие любимчики, ученые сравнили генетические годы фаворитов по популярности. И, что особенно интересно и в чем, собственно, состоит ценность данного исследования, в их ДНК обнаружились схожие элементы. Такой же ген ранее ученые выявили у людей, которые не подпадают под принятые в обществе стандарты. Вывод напрашивается сам собой: в других нас больше всего привлекает оригинальность мышления и поступков.





То есть, считают американские ученые, больше всего шансов на популярность у тех, кто выделяется на фоне общей массы своим нестандартным поведением.





Текст: Е. Скобелева