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Местные жители засняли, как на Омскую область налетело устрашающее торнадо

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Местные жители засняли, как на Омскую область налетело устрашающее торнадо

11.06.2017 18:28 / Происшествия / Видео / Прочли: 255 человек

Сибиряки остались шокированы огромной воронкой вихря, который увидели воочию.

На регион в пятницу вечером обрушилось атмосферное явление, которое свойственно Северной Америке, но отнюдь не Евразии. Омичи наблюдали настоящий торнадо, подобный тем, которые, не раз слышим в мировых новостях, несут разрушения в США.

Это невиданная доселе в наших широтах гигантская воронка из ветра дополнила собой чреду погодных аномалий, которые в последнее время обрушиваются на Россию.

Ураган, налетевший в преддверии выходных на Омскую область, ломал деревья, порвал провода ЛЭП, явился причиной не одного ДТП на дорогах. Все это сопровождалось обильными осадками, из-за чего реки покинули берега и несколько сел оказались затоплены.

А жители одного из пригородных сел, расположенных под Омском, сняли на видео, как в нескольких километрах от их жилищ проносится гигантских размеров черный столб. До этого люди видели торнадо лишь в фильмах. Но на этом погода испытывать выдержку омичей не перестала: вслед за торнадо регион накрыл грозовой фронт. Ливень сопровождался шквалом и градом размером с грецкий орех.  

Последних два дня сотрудники регионального МЧС ликвидировали последствия непогоды. Но чтобы вернуть все в первоначальный вид им потребуется еще немало времени.

Накануне буйства стихии эмчеэсники два раза предупредили жителей региона о надвигающемся урагане. Далее, по предположениям синоптиков, фронт непогоды может переместиться в Красноярский и алтайский края и Кемеровскую область.

Текст: Е. Скобелева

Видеоматериал


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Источник: LadyVenus.ru
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