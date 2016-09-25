Крупнейший в мире радиотелескоп запустили в Китае

На мероприятия по поводу официального запуска объекта, строить который начали пять лет назад, в 2011-м, пришли сотни граждан. Диаметр рефлектора нового китайского радиотелескопа-рекордсмена достигает полкилометра, а его площадь равна площади 30 футбольных арен. В создание FAST вложено 1,2 миллиарда юаней (180 миллионов долларов).

Используя FAST, китайские астрономы собираются наблюдать за космическими объектами, находящимися от нашей планеты на расстоянии до 11 миллиардов световых лет. Подсоединенный к радиотелескопу суперкомпьютер будет отвечать за обработку данных и едва уловимых сигналов, поступающих из отдаленных галактик. Кроме того, исследователи из КНР возлагают на новое устройства гигантского размера большие надежды в поиске внеземного разума.