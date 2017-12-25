В результате столкновения автобусов на Филиппинах погибли десятки людей

Случившееся прокомментировали в полиции, сообщив о том, что одном из автобусов находились члены одной большой семьи. Они следовали в храм на молебен в честь католического Рождества. Как раз в это транспортное средство и врезался другой автобус, информирует общественность представители местной полиции.



Результаты предварительного расследования таковы, что водитель первого автобуса нарушил правила движения. Он выехал на полосу встречного движения. Этот факт стал причиной аварии.

Текст: Т. Сокот



