В результате ДТП с участием автобуса под Ярославлем погиб один человек
28.11.2016 09:52 / Происшествия / Прочли: 44 человек
Под Ярославлем произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Так, автобус ЛиАЗ столкнулся с Audi 80. В результате погибла пассажирка легкового автомобиля.
Многочисленные СМИ проинформировали общественность о гибели одного человека в ДТП в ходе столкновения легкового автомобиля Audi с автобусом ЛиАЗ. Происшествие произошло в Рыбинском районе Ярославской области. Это сообщение пресс-службы ГУ МЧС по региону. Оно носит следующий характер: - "В 15 часов 30 минут поступило сообщение о том, что 27 ноября 2016 года в Суворовском с\п у д. Залужье Рыбинского района Ярославской области произошло столкновение легкового автомобиля Audi 80 и автобус ЛиАЗ. В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля". Таково сообщение Михаила Зверева, руководителя пресс-службы ведомства.
Так, на протяжении дня это уже второе ДТП в Ярославской области с участием автобуса. Ранее в СМИ сообщалось, что в ходе столкновения автомобиля Peugeot 307 и рейсового автобуса Higer KL в районе деревни Малая Луха Пошехонского района пострадали еще три человека, которые находились в Peugeot. Одного из них госпитализировали.
Текст:
Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
На юге Москвы обнаружили тело жестоко убитой девушки
28.11.2016 11:05 / ПроисшествияЖестокою убийство произошло в юго-восточной части столицы в воскресенье, 27 ноября. Жертва, 27-летняя девушка,...
В ходе ДТП с иномаркой и "Газелью" на трассе "Дон" погиб один человек
28.11.2016 10:01 / ПроисшествияВ результате случившегося пострадали еще три человека. ...
В ходе ДТП с участием туристического автобуса в Таиланде пострадали трое россиян
28.11.2016 09:57 / ПроисшествияДело в том, что у транспортного средства отказали тормоза. Дальше водитель принял решение свернуть в кювет. Эт...
Самый крупный авиаперевозчик мира извинился за пребывание на борту сторонника Трампа
28.11.2016 09:56 / ПолитикаНеадекватное поведение преданного поклонника избранного президента США на борту пассажирского лайнера вынудило...
В ДТП в Таиланде пострадало трое россиян
28.11.2016 09:41 / ПроисшествияТрое граждан Российской Федерации получили травмы различной степени тяжести в дорожно-транспортном происшестви...
У нигде не работающей москвички воры винесли из дома добра 17 миллионов рублей
27.11.2016 18:57 / ПроисшествияЖителей столицы ошеломила сегодняшняя новость: безработную жительницу города «домушники» ограбили на 17 тысяч ...
Авиация МЧС: новые пожары в сторону Хайфы не распространяются
27.11.2016 17:02 / ПроисшествияСамолеты МЧС на протяжении суток совершили 14 сбросов воды. Ее общая масса составила приблизительно 170 тонн....
Вертолет Ми-8 вынужденно приземлился на Ямале
27.11.2016 16:53 / ПроисшествияПострадавшие в результате случившегося отсутствуют. В настоящий момент СК занято проверкой. ...
Дональд Трамп расценивает попытки «пересчитать» результаты выборов как мошенничество
27.11.2016 16:14 / ПолитикаИзбранный президент США назвал попытки пересмотреть итоги мынувших выборов, предпринимаемые его оппонентками –...
Канадская пара фигуристов установила новый мировой рекорд
27.11.2016 15:57 / СпортПрославленным канадским фигуристам Тессе Вирчу и Скотту мойру удалось набрать рекордное количество баллов, поб...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар