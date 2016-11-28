В результате ДТП с участием автобуса под Ярославлем погиб один человек

Многочисленные СМИ проинформировали общественность о гибели одного человека в ДТП в ходе столкновения легкового автомобиля Audi с автобусом ЛиАЗ. Происшествие произошло в Рыбинском районе Ярославской области. Это сообщение пресс-службы ГУ МЧС по региону. Оно носит следующий характер: - "В 15 часов 30 минут поступило сообщение о том, что 27 ноября 2016 года в Суворовском с\п у д. Залужье Рыбинского района Ярославской области произошло столкновение легкового автомобиля Audi 80 и автобус ЛиАЗ. В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля". Таково сообщение Михаила Зверева, руководителя пресс-службы ведомства.







Так, на протяжении дня это уже второе ДТП в Ярославской области с участием автобуса. Ранее в СМИ сообщалось, что в ходе столкновения автомобиля Peugeot 307 и рейсового автобуса Higer KL в районе деревни Малая Луха Пошехонского района пострадали еще три человека, которые находились в Peugeot. Одного из них госпитализировали.





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Т. Сокот



