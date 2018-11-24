Трагедия на юго-востоке Москвы: пассажир зарезал 25-летнего таксиста всего за 500 рублей

Характер происшествия следующий: водитель отвёз своего пассажира к общежитию, что расположено на Угрешской улице. Дальше он потребовал, чтобы ему оплатили поездку. Клиент посчитал, что цена на эту поездку оказалась завышенной. Напомним, что она составила 500 рублей. В Между мужчинами вспыхнула ссора.







Предварительные данные об этом происшествии следующие: пассажир ударил таксиста ножом. Он попал прямо в сердце. От полученного несовместимого с жизнью ранения таксист умер на месте происшествия.

Дальше стражи порядка заняты розыском преступника.

Текст: Т. Сокот



