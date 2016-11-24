В Ефремове девочка умерла после подвижной игры в детсаду
Следственный комитет по Тульской области проводит проверку по факту смерти 5-летней жительницы города Ефремова. Вчера, 23 ноября, девочка, как обычно, находилась в детском саду. Во время подвижных игровых занятий малышка внезапно потеряла сознание.
Воспитатели детсада оперативно вызвали «скорую помощь». Медики довезли дошкольницу в больницу, ей сделали все необходимые реанимационные мероприятия. Но спасти жизнь ребенка врачам не удалось.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства этого случая.
Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти.
Проверяют медицинские документы, чтобы установить, были ли у ребенка заболевания,
исключающие подвижные игры. Опрашивают родственников погибшей девочки и
работников детсада, где произошла трагедия.
Текст: Е. Скобелева