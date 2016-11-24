В Ефремове девочка умерла после подвижной игры в детсаду

Воспитатели детсада оперативно вызвали «скорую помощь». Медики довезли дошкольницу в больницу, ей сделали все необходимые реанимационные мероприятия. Но спасти жизнь ребенка врачам не удалось.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства этого случая. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти. Проверяют медицинские документы, чтобы установить, были ли у ребенка заболевания, исключающие подвижные игры. Опрашивают родственников погибшей девочки и работников детсада, где произошла трагедия.