В ФРГ произошло ДТП с участием более 20 автомобилей

На трассе между Гамбургом и Любеком, Германия, столкнулись не менее 23-х автомобилей. Это сообщение представителя полиции. , один человек погиб, еще 13 пострадали.







Согласно обнародованным данным ДТП случилось по причине гололедицы.





Медики оценили состояние троих пострадавших как тяжелое.





Автобан дальше закрыли для движения транспорта в обоих направлениях. Дело в том, что образовалась многокилометровая пробка.





Чтобы доставить пострадавших в больницы, были задействованы два спасательных вертолета.





Текст: Т. Сокот



