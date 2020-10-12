Как обстоят дела в восточных Нидерландах на предмет коронавируса: «очень плохо»
12.10.2020 10:02 / Общество / Прочли: 524 человек
«Очень плохо» была оценка премьер-министром Нидерландов Марка Рютте в пятницу того, как обстоят дела в его стране, информирует общественность Анна Холлиган в Гааге.
Возможно, это преуменьшение, учитывая, что в Нидерландах один из самых низких показателей инфицирования в Европе. Однако в четверг специалисты зарегистрировали приблизительно 6000 новых случаев.
Как и в Великобритании, вторая волна наступила раньше, чем многие ожидали. За лето правила безопасности смягчили. Создавалось впечатление, что Нидерланды победили вирус.
Не хватает тестов, как и персонала, который их делает. В стране может обрабатывать 17 500 человек в день, но это означает, что не все, у кого есть симптомы, могут пройти тестирование. Актуальна шутка, что правительство принимает обычный совет голландского терапевта: «Примите парацетамол».
На этих выходных должны были запустить долгожданное приложение для отслеживания контактов. В большинстве баров и ресторанов уже есть реестры, в которых клиенты могут оставлять свои данные.
Напомним, что в марте месяце Нидерланды внедрили одноименную «интеллектуальную изоляцию», чтобы жизнь могла продолжаться, ограничивая распространение вируса. Совсем недавно людям рекомендовали носить маски во всех закрытых общественных местах. Введение правил масок в два этапа, похоже, повлияло на соблюдение требований.
Был предоставлен огромный пакет экономической поддержки, покрывающий до 90% заработной платы. Владельцы бизнеса могут подать заявку на «подарок» в размере 1000 евро (906 фунтов стерлингов) в месяц.
Согласно последним опросам, поддержка правительственного подхода упала с 75% до 65%. Около 66% заявили, что министры должны вводить более жесткие меры.
Премьер-министр предупредил, что если в эти выходные не произойдет спада новых случаев заболевания, неизбежны более жесткие меры.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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