Перуанцев напугала странного вида радуга

Обитатели перуанского города Чиклайо имели возможность лицезреть над своми головами довольно-таки странное атмосферное явление – редкую «огненную» радугу.



Многие из местных жителей уверены, что «пламя, вспыхнувшее в небесах» – это предвестник скорого конца света. Но большинство все-таки не спешит впадать в панику. Ведь у этого природного явления есть вполне убедительное научное объяснение и даже название.

Странную радугу увидели жители района Патапо. Некоторые из набожных горожан тут же решили, что надвигается апокалипсис и Господь накажет безбожников огненным дождем. Комментариями подобного содержания сопровождались снимки и видео, которые массово стали выкладывать на местных интернет-ресурсах очевидцы.

Как пояснили позже специалисты, это атмосферное явление называется «округло-горизонтальная дуга». А появляется «огненная» радуга при стечении трех факторов: когда на небе перистые облака, солнце находится выше 58 градусов над горизонтом, а плоские кристаллы льда зависают в тучах горизонтально.

Текст: Е. Скобелева